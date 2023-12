FIFA ameaça suspender seleção e clubes brasileiros das competições internacionais

A Associated Press avança que a FIFA terá ameaçado suspender a seleção brasileira e todos os clubes daquele país das competições internacionais depois do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ter decidido afastar Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF."Gostaríamos de sublinhar que caso a CBF seja suspensa por algum órgão da FIFA, esta perderia todos os seus direitos com efeito imediato e até a suspensão ser levantada pela FIFA. Isto também significaria que a seleção brasileira e os clubes não poderiam estar ligados a qualquer competição internacional durante a suspensão", pode ler-se na carta que a FIFA terá enviado à CBF, ainda de acordo com a mesma fonte.Em causa está também o facto da FIFA não reconhecer o mandato de José Perdiz, que assumiu o cargo de presidente interino da CBF após o afastamento de Ednaldo Rodrigues.Refira-se que Ednaldo Rodrigues foi afastado pela justiça brasileira no passado dia 7