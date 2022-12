FIFA anuncia Mundial de clubes com 32 equipas a partir de 2025

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gianni Infantino anunciou esta sexta-feira que a FIFA vai reformular o Mundial de clubes, que será disputado por 32 equipas a partir de 2025. A ideia é a competição realizar-se a cada quatro anos.Não está ainda definido o número de equipas por continente, mas o 'Globo Esporte' avança no Brasil que a UEFA e a Associação de Clubes Europeus querem que a Europa tenha 12 representantes e que essa terá sido mesmo a condição para apoiarem a competição.Infantino não revelou onde terá lugar a primeira edição, mas é expectável que a primeira edição da prova aconteça na América do Norte, como evento-teste para o Mundial de seleções do ano seguinte.Foi também anunciado que haverá um Mundial de clubes feminino, mas o formato, a data e o número de participantes ainda não foram definidos.