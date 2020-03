FIFA e a ideia para salvar o futebol: Está a ser pensado um plano Marshall

Em tempos, aquando da Segunda Guerra mundial, os Estados Unidos criaram e colocaram em prática o ‘Plano Marshall’, que tinha como objetivo ajudar alguns países europeus. Ora, passados 75 anos, o mundo enfrenta uma pandemia que tem causado efeitos devastadores semelhantes aos de uma guerra, como vitimas mortais e desastres financeiros em diversas áreas… onde está integrado o futebol. Neste sentido, a FIFA está a pensar colocar um prática um plano Marshall, de modo a salvar a indústria da catástrofe financeira: uma reserva de 2,5 mil milhões de euros e a antecipação de receitas televisivas futuras estão em cima da mesa.





A FIFA desde sempre lidou com discrepâncias financeiras entre clubes, mas agora até os emblemas mais ricos estão a passar dificuldades. "Estamos a trabalhar na possibilidade de prestar assistência à comunidade do futebol de todo o mundo. (…)O futebol está a enfrentar sérios problemas financeiros devido à pandemia e isso pode comprometer a capacidade das federações, outras organizações e clubes, de profissionais a futebol de base. Em muitas partes do mundo, um número considerável de pessoas envolvidas no futebol, incluindo homens e mulheres, permanecerá em condições económicas extremamente difíceis. A FIFA tem uma saúde financeira sólida e deve fazer de tudo para ajudar", disse um porta-voz do organismo presidido por Gianni Infantino, em declarações à ‘Ansa’.Em suma, o fundo de proteção ao futebol será criado depois de compreendido o impacto real da crise. De acordo com o’ New York Times’, a FIFA pretende estabelecer um fundo de compensação inicialmente de algumas centenas de milhões de euros, tentando também antecipar verbas futuras de patrocinadores e direitos televisivos. Atualmente, a FIFA distribui 5 milhões de euros por ano para cada uma das 211 associações membros. Este novo fundo poderá fornecer empréstimos de curto prazo e subsídios de emergência, de modo a garantir a sobrevivência de muitos clubes e federações.