FIFA e UEFA confirmam: seleção e clubes russos afastados de todas as competições de futebol

A FIFA e a UEFA confirmaram esta segunda-feira que a seleção russa, assim como todas as equipas daquele país, foram afastadas das provas onde estão envolvidas na presente temporada.Num comunicado conjunto, as duas instâncias que regem o futebol mundial e europeu, respetivamente, garantem que o "futebol está totalmente unido e em total solidariedade com todas as pessoas afetadas na Ucrânia"."Ambos os presidentes esperam que a situação na Ucrânia melhore significativa e rapidamente para que o futebol possa voltar a ser um vetor unidade e paz entre povos", pode ler-se na curta nota.Este comunicado surge apenas um dia após a FIFA, a solo, ter indicado que as equipas e seleções russas não poderiam jogar em território russo, que não jogariam sob o hino e bandeira do seu país e que todas as equipas deveriam alinhar sob a sigla da Federação de Futebol Russa. O volte-face aconteceu em 24 horas.