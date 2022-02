FIFA não exclui Rússia das competições mas anuncia medidas punitivas

A FIFA emitiu este domingo um comunicado a anunciar as medidas que envolvem a Rússia, depois da invasão daquele país ao estado ucraniano. O organismo encabeçado por Gianni Infantino "condena o uso de força" e garante que "a violência nunca é uma solução e que a FIFA expressa a mais profunda solidariedade a todas as pessoas afetadas pelo que está acontecer na Ucrânia".Sem afastar a Rússia ou clubes russos das provas internacionais, a FIFA declarou três ações a acontecerem no imediato. Começando pelo facto de que "nenhuma competição internacional será disputada no território da russo". Ou seja, os jogos como visitados serão "disputados em território neutro e sem espectadores".A participação de um clube membro da Rússia deixará também de ser feita pela bandeira e nome do país, passando a utilizar a sigla (RFU) da Federação de Futebol Russa.Por fim, a FIFA revelou que "nem a bandeira nem o hino da Rússia serão usados em partidas que envolvam equipas russas".Recorde-se que a seleção da Rússia tem jogo marcado com a Polónia a 24 de março para o apuramento para o Campeonato do Mundo. A partida teria lugar em Moscovo, algo que deixará de acontecer.