FIFA prepara-se para 'libertar' futebolistas estrangeiros que jogam na Rússia

O 'New York Times' garante que a FIFA vai anunciar nas próximas horas que os jogadores estrangeiros que jogam na Rússia vão poder rescindir os respetivos contratos e procurar novos clubes até ao final da temporada. Mas a 30 de junho terão de regressar às equipas russas. Só não terão de o fazer se o atual vínculo terminar no final desta época.Ao todo são cerca de uma centena de jogadores que podem ficar livres, por causa do conflito da Rússia com a vizinha Ucrânia.De acordo com o jornal norte-americano, as duras negociações entre a FIFPro, o Fórum das Ligas Mundiais, a UEFA e a FIFA resultou nesta solução para os futebolistas estrangeiros que jogam na Rússia, isto embora alguns destes organismos pretendessem a rescisão definitiva.Apesar de os mercados europeus terem fechado a 31 de janeiro, os jogadores podem desta forma encontrar um novo clube para jogar, mesmo que seja de forma temporária.Os clubes russos não podem nesta altura disputar qualquer competição internacional.