FIFA propõe cinco substituições a cada equipa por jogo

A FIFA propôs que as equipas permitam fazer até cinco substituições por partida, como medida para ajudar o futebol a regressar à ação, após serem sido suspensos em março, devido a pandemia de coronavírus, avança a imprensa britânica esta segunda-feira.





As equipas poderão fazer as tais cinco substituições num máximo de três vezes, de forma a tentar evitar paragens desnecessárias.Esta alteração está sujeita à aprovação do conselho International Football Association Board (IFAB).Devido à pandemia de coronavírus, caso os campeonatos sejam retomados ainda esta temporada - Holanda já terminou época sem campeão - muito provavelmente haverá jogos a serem disputados com poucos dias de descanso, já que as ligas procuram compensar o tempo em que estiveram paradas."Quando as competições recomeçarem, é provável que estas competições enfrentem um calendário congestionado com semanas consecutivas cheias de jogos", afirmou um porta-voz da FIFA.