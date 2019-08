FIFA quer conciliação entre Nantes e Cardiff no caso de Emiliano Sala

A FIFA enviou uma carta ao Nantes e ao Cardiff recomendando uma conciliação entre franceses e galeses relativa ao pagamento da transferência do futebolista Emiliano Sala, vítima mortal da queda de um avião, revelou esta quinta-feira a entidade."Confirmamos que foi enviada uma carta às partes em nome da presidente da Comissão do Estatuto do Jogador", disse à agência de notícias AFP fonte oficial da FIFA.O jogador argentino, que tinha 28 anos, morreu a 21 de janeiro aquando da queda do avião que o transportava, que se terá avariado em pleno voo sobre o canal da Mancha. Sala viajava de Nantes para Cardiff, depois de ter assinado pelo clube galês.Após a morte de Sala, o Cardiff decidiu não pagar os 17 milhões de euros acordados com o Nantes para a transferência do atleta,Agora, a Comissão do Estatuto do Jogador, órgão da FIFA presidido pelo sul-africano Raymond Hack, concedeu aos clubes 10 dias para chegarem a uma solução consensual. Sem o acordo dos clubes, a comissão emitirá uma sentença, que poderá ser alvo de recurso no Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).