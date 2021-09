FIFA quer Mundiais de futebol a cada dois anos e conta com o apoio de Wenger

FIFA quer mundiais de futebol a cada dois anos e usa credibilidade de Arsène Wenger, chefe global de Desenvolvimento do Futebol, para levantar ideia avante, avança esta sexta-feira o jornal francês 'L'Equipe'.

De acordo com a mesma fonte, o antigo treinador do Arsenal e figura forte do futebol mundial é um dos maiores defensores da ideia de que as competições de seleções deveriam ser feitas de dois em dois anos, em vez dos habituais quatro anos de intervalo. O chefe global de Desenvolvimento do Futebol, nomeado pela FIFA em novembro de 2019, tem o papel de dar visibilidade e credibilidade a uma reforma que tem como objetivo entrar em vigor até 2028.