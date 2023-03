FIFA retirou Mundial sub-20 da Indonésia

De acordo com a nota publicada no site oficial da FIFA, "o novo anfitrião será anunciado o mais rápido possível, com as datas do torneio a permanecerem inalteradas". A prova tem arranque marcado para o próximo dia 20 de maio e a final está agendada para 11 de junho.

O Mundial de Sub-20 já não se vai realizar na Indonésia, anunciou a FIFA esta quarta-feira. A decisão surgiu depois de uma reunião entre Gianni Infantino, presidente da FIFA, e Erick Thohir, líder da Associação de Futebol da Indonésia, e teve como justificação "as circunstâncias atuais". De recordar que o sorteio da prova já havia sido cancelado devido a um pedido por parte dos indonésios para vetar a participação de Israel.