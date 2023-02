FIFA revela três finalistas para o prémio 'The Best' em 2022

A FIFA revelou, esta sexta-feira, os três finalistas para o prémio 'The Best' em 2022. São eles Karim Benzema, do Real Madrid, Kylian Mbappé e Lionel Messi, ambos do PSG.Carlo Ancelotti (Real Madrid), Pep Guardiola (Manchester City) e Lionel Scaloni (selecionador argentino) são os três candidatos a treinador do ano.Entre os melhores guarda-redes, estão Yassine Bounou (Marrocos e Sevilha), Courtois (Bélgica e Real Madrid) e Emiliano Martínez (Argentina e Aston Villa).Também hoje, a FIFA anunciou os três golos finalistas ao prémio Puskás : são eles os remates certeiros de Marcin Oleksy (Polónia) no Warta Poznan-Stal Rzeszow; de Dimitri Payet (França) no Marselha-PAOK e de Richarlison (Brasil), no duelo entre a seleção canarinha e a Sérvia do Mundial'2022.No futebol feminino, as finalistas ao prémio de melhor jogadora são Beth Mead (Arsenal), Alex Morgan (San Diego Wave) e Alexia Putellas (Barcelona).