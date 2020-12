FIFA The Best: Jürgen Klopp eleito o melhor treinador do Mundo

Jürgen Klopp foi eleito o melhor treinador do Mundo para a FIFA. Pela segunda vez consecutiva, o técnico do Liverpool conquistou o The Best, superando em 2020 a concorrência de Marcelo Bielsa (Leeds) e Hans-Dieter Flick (Bayern Munique). Recorde-se que Klopp levou o Liverpool ao primeiro título na Premier League em 30 anos.





"Tenho de agradecer a muitas pessoas, principalmente aos meus adjuntos, porque fizemos algo de especial nos últimos anos. O que aconteceu no último verão [conquista da primeira liga inglesa] foi excecional. Foi um ano muito bom para os adeptos do Liverpool e conseguimos ter períodos positivos nestes tempos complicados", declarou o técnico do português Diogo Jota nos reds.Apesar da conquista da Premier League para os reds, 30 anos depois, ter acontecido sem adeptos no estádio, devido à pandemia de covid-19, o treinador germânico enalteceu o trabalho dos seus jogadores durante o confinamento, que considera "não ter sido difícil"."O confinamento não foi complicado, mas sim, não treinámos. De qualquer forma, a minha equipa esteve muito bem, mesmo com os problemas. A influência de não termos adeptos ainda não entendi, mas fazemos o nosso melhor, para depois celebrar com eles quando voltarem [a sério]", observou Klopp, de 53 anos, durante a cerimónia virtual, em Zurique.