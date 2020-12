FIFA The Best: Manuel Neuer eleito o melhor guarda-redes

Manuel Neuer foi eleito o melhor guarda-redes do Mundo para a FIFA. O guarda-redes do Bayern Munique conquistou o The Best, ficando à frente de Alisson (Liverpool/Brasil) e Jan Oblak (Atletico Madrid/Eslovénia).





"Foi um dos melhores anos da minha carreira. Estávamos confiantes e foi fantástico o que conseguimos alcançar, especialmente no verão, quando estivemos todos juntos em Lisboa. Foi fantástico. Estamos muito felizes", disse o guardião germânico, de 34 anos.