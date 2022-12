FIFPRO critica sobrecarga do calendário da FIFA com novas provas criadas

O sindicato internacional de futebolistas profissionais (FIFPRO) considerou esta sexta-feira que o calendário proposto pela FIFA para as competições internacionais masculina e feminina "não presta atenção à saúde" dos jogadores, e que pode ter "sérias consequências".



A reação surge no dia em que a FIFA, através do presidente Gianni Infantino, anunciou um novo formato para o Mundial de Clubes, a partir de 2025, com o formato de um campeonato ao longo de um mês, com 32 equipas, a disputar em junho, mas também o lançamento de um evento semelhante para o quadro feminino.

Estas decisões "podem ter sérias consequências e agravar a pressão sobre o bem-estar e o trabalho dos jogadores", alertou a FIFPRO, acusando a FIFA de avançar com as novas competições de forma unilateral e sem salvaguardar "a saúde e desempenho dos jogadores".

Além disso, a entidade que gere o futebol mundial vai apostar num Mundial feminino de futsal, sem adiantar para já mais detalhes.