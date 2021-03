Filha de Maradona 'arrasa' advogado do pai: «Máfia de assassinos!»

Dalma Maradona, uma das filhas mais velhas do antigo craque, atirou-se nas redes sociais ao advogado do pai, Matías Morla, culpando-o pela divulgação de áudios de El Pibe sobre as filhas. "Se gostavas tanto do meu pai, convido-te a estar na marcha do dia 10 de março, Matías Morla", escreveu Dalma nas redes sociais, referindo-se à manifestação onde, na próxima quarta-feira, os fãs de Maradona vão pedir por justiça.





O áudio a que se refere a filha do antigo internacional argentino diz respeito a uma pendência financeira com a mãe de Dalma, Claudia Villafañe. "Dalma, vê-se a léguas que estás a mentir. Não sabes mentir. A tua mãe é uma ladra e tu serviste de cúmplice. O dinheiro está na tua conta, Dalmita. E tu sabes disso", ouve-se Maradona dizer, com uma voz em que parece estar pouco lúcido.Dalma culpa o advogado pela divulgação da mensagem. "Ainda bem que o advogado não ia divulgar os mais de 600 áudios que o meu pai tinha", escreveu a filha de Diego, de forma irónica. "Tenho vergonha deste indivíduo. Já que gostavas tanto dele, convido-te para a marcha do dia 10 de março, Matías Morla", escreveu a atriz.As filhas de Maradona acusam o advogado de ser o responsável pelo afastamento do antigo craque de todos os seus filhos e de fazer parte do grupo de pessoas que estão a ser acusadas de o tratar de forma negligente nos seus últimos dias de vida."Nunca, mas nunca vão encontrar um áudio meu em cumplicidade com esta máfia de assassinos. Continuem a mostrar coisas antigas. Queres distrair, mas é muito claro quem são os culpados", acrescentou Dalma.