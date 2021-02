Filha de Maradona atrás dos culpados pela morte do pai: «Orgulhosa de ser a louca, filha da p***»

Gianinna Maradona, filha de Diego Armando Maradona, garante que irá até às últimas consequências para apurar culpados na morte do seu pai.





Una vez más puedo estar muy orgullosa de ser LA LOCA, HIJA DE PUTA, mala mina/hija/mamá. Nunca me calle con quienes yo necesitaba decirles lo que veía. A mi no me lo contó ningún allegado, ninguna FUENTE. Yo viví cosas que no se las deseo ni siquiera a ellos. — Gianinna Maradona (@gianmaradona) February 2, 2021

"Juro que vou atrás de um por um", escreveu Gianinna na sua conta oficial do Twitter."Uma vez mais posso estar orgulhosa de ser a louca, filha da p***, má mãe/filha. Nunca me calei para com quem precisava de me ouvir. Não foi ninguém que me contou, nenhuma fonte. Vivi coisas que não lhes desejo sequer a eles", continuou a filha de El Pibe, garantindo que os seus advogados já estão a tomar providências.Nos últimos dias, têm surgido áudios polémicos que podem ser possivelmente comprometedores para o neurocirurgião Leopoldo Luque e a psiquiatra Agustina Cosachov, clínicos que acompanhavam Maradona. Num desses áudios, era possível ouvir Luque dizer que "o gordo [Maradona] vai morrer a cagar".