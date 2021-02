Filha de Maradona: «O meu pai foi apontado como filho da p... e o meu apelido era 'maradroga'»

Giannina Maradona, uma das filhas de Diego Maradona, fruto do seu primeiro casamento, mostrou toda a sua fúria no Twitter contra alguns programas de televisão onde os últimos acontecimentos em torno a sua família têm sido tema de debate na Argentina.





"Os juízes de moral da televisão aniquilam-me", escreveu Giannina, revelando que algumas coisas que disse às autoridades depois da morte do pai foram posteriormente divulgadas pela imprensa."Eu fui ao gabinete do procurador, sentei-me e contei coisas tão íntimas que rezei que nunca saíssem dali. Mas saíram, hoje não há um lugar seguro para uma pessoa se expor nada. E o que fizeram no meu caso? Não se pode colaborar com a justiça porque depois os jornalistas fazem milhares de programas e suposições?", questionou.E continuou, sem referir nomes. "O meu pai foi durante muitos anos apontado como um filho da p*** pelo adultério no seu casamento. Por ele ter assumido a sua doença o meu apelido era 'maradroga'. Ele foi julgado até aos seus últimos dias. Quantos estão cobertos por aquilo que julgaram no meu pai? E as suas vidas? Quantos sem a TV por perto?"Depois, deixou uma garantia. "O meu pai podia dormir tranquilo porque tanto eu como a Dalma [a irmã] podíamos fazer uma rinoscopia e tudo estaria bem. E vocês?"