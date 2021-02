Filha de Maradona reage ao polémico áudio do neurocirurgião: «Luque és um filho da p...»

Dalma Maradona, filha da lenda argentina, já reagiu aos polémicos áudios das mensagens trocadas entre o neurocirurgião e médico pessoal de El Pibe, Leopoldo Luque, e várias pessoas, sobre a situação de Maradona no momento em que os médicos da emergência tentavam reanimá-lo.





"Luque, és um filho da p... e espero que a justiça seja feita, mas não vamos ignorar quem o apresentou ao meu pai, o contratou e lhe pagava um salário. Matías Morla!", reagiu Dalma nas redes sociais."Acabei de ouvir os áudios do Luque com a psiquiatra e vomitei. A única coisa que peço a Deus é que se faça justiça e que todos os que têm que pagar paguem", publicou também numa storie do Instagram.No domingo, Leopoldo Luque, que está a ser investigado pelas autoridades argentinas, voltou a estar no centro das atenções, depois do site 'Infobae' ter publicado um áudio com diversas mensagens do médico, entre as quais esta: "Sim, parece que sofreu uma paragem cardiorespiratória e que o gordo [Maradona] vai morrer a cagar. Não sei o que fez. Estou a ir para lá."