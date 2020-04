Filho de jogador argentino manda mensagens a Messi, Suárez e Piqué do telemóvel do pai

O argentino Walter Montillo contou que o seu filho de 9 anos mandou mensagens a partir do seu telemóvel para Lionel Messi, Luis Suárez e Gerard Piqué, através do Instagram.





"Isto é o que acontece na quarentena quando emprestas o telemóvel ao teu filho e ele manda mensagens a Messi, Piqué e Suárez", contou o jogador do Universidad de Chile.As mensagens do pequeno Santino Montillo, que tem síndrome de Down, incluíam textos, áudios e vídeos. 'Oferecia' aos craques do Barcelona, que são os seus ídolos, "roupa de futebol da Argentina".Luis Suárez respondeu-lhe com um vídeo dizendo que "a roupa não chegou". Enviou-lhe "um grande abraço" e mostrou o desejo de o conhecer um dia. Santino deve ter ficado feliz...