Filho de Maradona garante: «O meu pai não está no hospital porque teve uma recaída nos vícios»

Diego Maradona Jr, o filho de Maradona, veio a público explicar toda a situação do pai, que continua internado numa clínica, em La Plata, depois de ter dado entrada com "depressão e anemia".





"O meu pai foi hospitalizado porque atravessa um problema muito emotivo. Não há nenhuma razão física por detrás da decisão de hospitalizá-lo. O meu pai cometeu muitos erros na sua vida. Ainda que as pessoas envolvidas o tenham perdoado, ele continua a sentir-se mal. Às vezes, o meu pai enfrenta a vida com ilusão, outras tem de enfrentar o sucedido. O seu objetivo principal é manter uma família unida e fazer com que os filhos se sintam bem. Pela primeira vez, eu e os meus irmão estamos focados em que o nosso pai viva com serenidade o calor da família. Com Dalma y Giannina, temos dado alguns passos em frente pelo amor do papá. O meu pai não está no hospital porque teve uma recaída em relação aos vícios do passado. Tenho pena de ter de vir negar rotundamente estes rumores", afirmou Diego Jr, na rádio CRC.