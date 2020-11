Filho de Maradona nas redes sociais: «O capitão do meu coração nunca morrerá»

Diego Jr, filho de Maradona com a italiana Cristina Sinagra, foi o único dos cinco filhos reconhecidos do argentino a manifestar-se publicamente até ao momento nas redes sociais, depois da morte do antigo craque.





"O capitão do meu coração nunca morrerá", escreveu Diego Jr no Instagram, junto a uma foto área do San Paolo, onde Maradona vestiu por inúmeras vezes a camisola do Nápoles.Contrariamente ao que sucedia com as filhas, Maradona tinha por esta altura uma boa relação com Diego Jr, que vive em Itália. Ainda no último dia 30 de outubro, quando El Pibe comemorou os 60 anos, ambos trocaram mensagens nas redes sociais."Querido papá, hoje cumpres 60 anos e digo-te a verdade, gostava de ter passado o teu aniversário de outra forma, perto de ti, a divertir-me e esquecer este mau momento por algumas horas. Mas não, estou aqui a escrever-te, longe deste teu abraço com o qual sonhei durante muitos anos. Desejo que sorrias mais do que nunca, que ames sem restrições e que sejas sempre feliz. Frequentemente perguntas-me se te perdoei, como não poderia fazê-lo, se com um abraço conseguiste acabar com tanto sofrimento? Perdoar-te-ia mil vezes porque cada criança tem o seu super herói e tu sempre foste o meu. Amo-te papá."Maradona respondeu-lhe: "Apesar de tudo, apesar da distância, estamos juntos mais do que nunca, filho."