Filho de Maradona e a luta pela herança: «Pediram a exumação do corpo apenas 48 horas depois»

Diego Júnior, filho de Maradona que vive em Itália, não está preocupado com aquilo que pode vir a herdar do antigo craque. Na Argentina desenrola-se uma batalha judicial pois há mais seis candidatos a filhos de El Pibe, além dos cinco reconhecidos pelo antigo jogador, e Diego está preocupado com a forma como as coisas estão a ser feitas. O 'La Republicca' escreve que o testamento de Maradona deve distribuir cerca de 100 milhões de dólares (cerca de 82 milhões de euros) pelos seus herdeiros. A ex-mulher, Veronica Ojeda, e as duas filhas terão sido excluídas na última atualização que Maradona fez ao documento.





Diego nasceu em 1986 mas só foi reconhecido por Maradona em 2007. "A herança é o último dos meus pensamentos, preferia passar fome o resto da minha vida a ter de passar por isto", explicou o filho do antigo craque, ao 'Canale 5'."Nós juntámo-nos todos pelo bem do meu pai. Mas hoje a situação está tão complicada que não posso dar-me ao luxo de falar sobre o assunto, há uma investigação em curso", acrescentou.Maradona tinha cinco filhos legítimos, mas há outros seis à espera de serem reconhecidos, através de um teste de ADN. "Na Argentina têm surgido versões falsas, eu respeito um certo tipo de lutas, mas ao menos que o façam de uma forma humana. Quando vais ao cemitério com o teu advogado e a imprensa para pedir a exumação de um corpo apenas 48 horas depois da pessoa morrer, é muito mau. Não aceito isso."E prosseguiu: "Eu respeito as pessoas que agem de forma correta, sempre disse que se eles forem meus irmãos, estamos aqui para todos, de braços abertos. Mas não façam mais guerras porque o meu pai não está aqui para se defender."