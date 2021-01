«Apenas três carros na herança?»: filho de Maradona desconfia do testamento e exige explicações

A herança de Maradona continua a dar que falar na Argentina e em Itália. Os filhos ilegítimos procuram o reconhecimento e os legítimos querem perceber o que na realidade o pai lhes deixou. Diego Jr, o filho 'italiano' do antigo craque viajou para Buenos Aires para se inteirar sobre o testamento do pai.





"A intenção principal da viagem é despedir-me do meu pai, porque não estive presente no funeral", contou Diego Jr ao jornal 'Il Mattino', adiantando que também quer conhecer a verdade sobre o testamento. "Tenho um advogado na Argentina, Luis Enrique Rey, com quem falo umas cinco vezes por dia. Tenho plena confiança nele e é o único que trata da minha situação do ponto de vista jurídico. Também me surpreendeu o facto de o advogado ter declarado apenas três carros como parte do património do meu pai. Há muitos lados obscuros e quero vê-los com claridade", avisou.O filho de Maradona refere-se às palavras de Sebastián Baglietto, que foi nomeado administrador da herança. "Escreveu-se muita coisa sobre o legado de Maradona. A verdade é que não posso dar detalhes. Como disse antes, o seu anterior advogado [Matías Morla] não entregou nada, apenas três carros. Testamento? Até agora nada foi agregado aos arquivos."