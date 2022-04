Filho de Rincón garante que não era o pai quem conduzia o carro: «Que se faça justiça!»

O filho de Freddy Rincón fez um apelo público para que o homem que conduzia o carro no dia do acidente que acabou vitimar o antigo craque se entregue à polícia. O colombiano, de 55 anos, sofreu ferimentos graves depois de o veículo ter chocado com um autocarro num cruzamento em Cali, na Colômbia, acabando por morrer dias depois, no hospital.Rincón foi inicialmente apontado como o sendo o condutor do Ford Escape que passou o sinal vermelho, mas mais tarde surgiram informações de que afinal o antigo jogador era um dos passageiros.As imagens da colisão mostram dois homens que aparentemente viajavam na mesma viatura a deixar o local do acidente de taxi. Duas mulheres que também estavam no interior do veículo foram conduzidas ao hospital com ferimentos ligeiros.Uma delas era Lorena Cortes, que garantiu às autoridades que era Rincón quem conduzia, uma informação que o filho do antigo craque desmente categoricamente. "Espero que ele [o condutor] diga a verdade. Esperamos que se faça justiça, que os procuradores façam o seu trabalho. A única coisa que posso dizer é que o meu pai não estava a conduzir. A verdade vai vir ao de cima", assegurou Sebastian.O funeral vai ter lugar este fim de semana, em Cali, depois de terem sido declarados três dias de luto na cidade.