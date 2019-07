Filipe Gouveia vai treinar o Al-Jabalain

O treinador português Filipe Gouveia, que na última época esteve até dezembro no Leixões, vai orientar o Al-Jabalain, clube da segunda divisão da Arábia Saudita.O treinador luso foi apresentado pelo clube saudita, na rede social Twitter, com a fotografia de Filipe Gouveia e dos seus adjuntos e a indicação de que o presidente Fayez Al-Mujal assinou contrato com a equipa técnica.O Al-Jabalain foi na última época 15.º classificado na 2ª liga saudita.Na sua carreira de treinador, Filipe Gouveia, de 46 anos, passou por Sp. Covilhã, Académica, Santa Clara, Salgueiros 08 e Boavista.O principal campeonato saudita conta com os treinadores portugueses Rui Vitória, no campeão Al Nassr, e Paulo Sérgio, no Al Taawon.