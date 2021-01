Fim da 'novela': Mesut Özil confirma que vai assinar pelo Fenerbahçe

Mesut Özil confirmou este domingo que vai assinar pelo Fenerbahçe, depois de vários meses sem jogar pelo Arsenal. "Estou muito feliz e muito animado, por Deus me ter dado a oportunidade de vestir a camisola do Fenerbahçe. Vou vesti-la com orgulho e dar tudo de mim pela equipa", disse o internacional alemão, em entrevista por telefone ao canal turco NTV.

O médio de 32 anos já está a viajar para Istambul, num avião fretado pelo Fenerbaçe, e nos próximos dias vai discutir pessoalmente os termos do contrato. O emblema turco deu conta da viagem do jogador através do Twitter e, na mesma rede social, Özil também partilhou uma fotografia já no interior do avião, na companhia da mulher e da filha.

Bilgilendirme | Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i Istanbul'a getiriyor.



Club Statement: Our club is bringing Mesut Özil to Istanbul to continue the transfer processes. pic.twitter.com/Wt0gR8xRSk — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 17, 2021

Em conflito com o Arsenal, o médio Mesut Özil não joga pelo clube inglês desde 7 de março de 2020. Em outubro, os gunners retiraram o alemão da lista de jogadores inscritos na Premier League, o que desde logo levantou questões sobre o futuro do jogador no clube de Londres. O contrato de Özil, tido como o jogador mais bem pago do plantel do Arsenal, com um salário anual estimado em 20 milhões de euros, expirava no final da época mas foi terminado mais cedo.

Na mesma entrevista à NTV, Özil admitiu que "não jogava há muito tempo", mas disse que continua a treinar regularmente e que está "em boas condições físicas", pelo que, por esse lado, "não há qualquer problema".



(notícia atualizada às 19h32)