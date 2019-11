Final da Libertadores em Lima gera revolta nos adeptos do Flamengo

Além de terem de estar na fila para comprarem os bilhetes para o jogo decisivo diante do River Plate em Lima, os adeptos do Flamengo depararam-se com uma nova situação, que está a causar revolta e indignação: os custos das viagens de avião para o Peru.Os bilhetes mais baratos custam 2.000 euros, indo na véspera do encontro e regressando um dia depois. Os mais caros custam 4.200 euros.São seis as companhias que fazem a rota Rio de Janeiro-Lima. Poucas fazem voos diretos, a maioria tem escala, sendo que algumas fazem inclusivamente escala nos Estados Unidos. Muitos desses voos implicam 25 horas.Os adeptos que já tinham comprado as viagens para o Chile, estão agora a procurar junto das agências de viagem e das transportadoras uma solução, que pode passar por uma troca ou mesmo devolução do dinheiro.