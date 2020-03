«Fiquei sem ar, sentia-me pesado e os músculos doíam»: Dybala e a tentativa de voltar aos treinos

O argentino Paulo Dybala, um dos três futebolistas da Juventus que foram diagnosticados com Covid-19 (a par de Rugani e Matuidi), participou na rubrica ‘Em casa com a Juve’, no canal televisivo do clube, e falou sobre o isolamento em casa.





Dybala mostra coleção de camisolas com jogador português em destaque... e não é Ronaldo



"Há uns dias tive uns sintomas mais fortes, mas agora estou melhor. Já me consigo mover mais facilmente e estou a tentar começar a treinar outra vez", começou por revelar o jogador, de 26 anos, evidenciando as dificuldades por que passou."Há uns dias tentei treinar e comecei a ficar sem ar. Cinco minutos depois já estava muito cansado, sentia-me pesado e os meus músculos doíam. Tive de parar, mas felizmente agora estou melhor", revelou o avançado.Dybala falou de outras questões e não escondeu o apreço por Cristiano Ronaldo e Buffon, dois dos seus colegas de equipa na vecchia signora. "Tenho uma coleção de camisolas e todas elas contam uma história, por isso são especiais. Tenho uma assinada por Buffon e outra por Cristiano Ronaldo. A de Messi, claro, também está na coleção. Os três fazem parte da história do futebol", elogiou.