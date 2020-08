Flamengo confirma saída de Rafinha para o Olympiacos

Está confirmada a saída de Rafinha do Flamengo. Poucos dias depois de ter perdido Jorge Jesus para o Benfica, o emblema do Rio de Janeiro anunciou agora a transferência do experiente lateral, de 34 anos, para o Olympiacos. No emblema grego, refira-se, Rafinha voltará a ter um treinador português a orientá-lo, no caso Pedro Martins.