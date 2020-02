Flamengo de Jorge Jesus conquista Supertaça Sul-Americana e soma 3 títulos em 10 dias

O Flamengo venceu o Independiente del Valle por 3-0, na 2.ª mão da Supertaça Sul-Americana, e conquistou a prova! É o quinto titulo de Jorge Jesus no Mengão, o terceiro nos últimos 10 dias, depois da conquista da Supertaça do Brasil e da Taça Guanabara (Estadual do Rio de Janeiro). Gabigol abriu o marcador - fez uma exibição estupenda - e Gerson bisou. Depois do 2-2 no Equador, o Mengão justificou a superioridade, numa partida em que atuou boa parte com menos um elemento, devido à expulsão de Arão aos 23'. Cabeza, dos visitantes, seria expulso aos 86'. JJ volta a ser herói da Nação!





Gabigol estratosférico e Gerson foi Joker: os golos que deram mais um título ao Flamengo Gabigol estratosférico e Gerson foi Joker: os golos que deram mais um título ao Flamengo

A carregar o vídeo ...

Arrancada fantástica de Gabigol terminou no segundo golo do Flamengo Arrancada fantástica de Gabigol terminou no segundo golo do Flamengo

A carregar o vídeo ...

Jogo se desenha dessa maneira agora. Del Valle com a bola e buscando espaço. Flamengo bem fechado e em busca do contra-ataque #trmaraca pic.twitter.com/UJtD8Ma3Fg — Raphael Zarko (@raphazarko) February 27, 2020

Willian Arão deu 'patada' no peito do adversário e o VAR não perdoou Willian Arão deu 'patada' no peito do adversário e o VAR não perdoou

A carregar o vídeo ...

Gabigol colocou Flamengo na frente em lance caricato Gabigol colocou Flamengo na frente em lance caricato

A carregar o vídeo ...

Nosso Time é a Gente em Campo! O Mengão está escalado para enfrentar o Independiente del Valle na final da Recopa Sul-Americana! Vamos, Flamengo! #FLAxIDV #CRF pic.twitter.com/9ntMtJpUjm — Flamengo (@Flamengo) February 26, 2020

90' - Quatro minutos de compensação.89' - Tudo resolvido no Maracanã, pois os equatorianos já não têm força nem ânimo...86' - Após consultar as imagens televisivas, o árbitro retira o amarelo a Cabeza e mostra-lhe o vermelho direto! 10 contra 10!83' - Primeiro amarelo para a equipa visitante, por falta dura sobre Léo Pereira.80' - Vitinho, que entrou na segunda parte, atira para defesa apertada de Pinos para canto! O terceiro golo do Fla está mais perto do que o 2-1.79' - Defesa do Flamengo bastante sólida nesta fase, com Gabigol adiantado no ataque a levar todos à frente.74' - O Independiente continua com a bola mas nota-se muito menor fulgor, além que de que os brasileiros têm agora uma dose de confiança maior, mesmo com menos um jogador desde os 23 minutos.68' - O Independiente faz mexidas e tenta agora ir em busca do golo que o relance na partida.60' - Arrascaeta tentava servir Gabigol mas a defesa visitante cortou.55' - DIEGO ALVES SALVA O FLAMENGO! Faravelli isola-se mas, na cara do guarda-redes, permitiu a defesa deste!48' - Responde Gabigol em contra-ataque, muito sozinho, a rematar por cima.47' - Disparo de Faravelli, a sair longe da baliza brasileira.O Flamengo vai para o intervalo a vencer por 1-0 o Independiente del Valle mas com menos um jogador, devido à expulsão de Arão. Devido ao empate (2-2) na 1.ª mão, a formação de Jorge Jesus está em vantagem mas, recorde-se, os golos fora não contam a dobrar no que respeita ao desempate...45' - Quatro minutos de compensação.45' - Equatorianos vão terminar esta primeira parte 'acampados' no meio-campo do Flamengo...42' - Pellerano, do meio da rua, remata para defesa segura de Diego Alves. Flamengo a defender bem mais baixo, devido à inferioridade numérica.39' - Remate intercetado quase trai Diego Alves! Dá canto para o Independiente, que a defesa do Mengão afasta.34' - Quase o segundo!! Gabigol foge pela direita, consegue contornar três defesas e remata cruzado para defesa apertada de Pinos!!33' - Mais bola agora para os equatorianos, com mais um jogador em campo.27' - Substituição no Flamengo: sai Pedro, entra Thiago Maia. Jesus obrigado a colmatar a expulsão de Arão, sacrificando um avançado.O árbitro consultou as imagens e expulsou o médio do Flamengo que, ao disputar a bola, entrou com a sola da chuteira ao peito do adversário!22' - O VAR vai avaliar se há motivo para expulsar Arão após entrada dura.18' - Grande ocasião para o Flamengo! Sem o guarda-redes na baliza, Gabigol rematou e um defesa cortou com o ombro. Ainda se pediu penálti!14' - O Flamengo tem a iniciativa e os equatorianos exploram com rapidez o contra-ataque.12' - Contra-ataque perigoso do Independiente, com a defesa do Fla a cortar in extremis.5' - Gabigol foge pela esquerda e centra rasteiro, com Pinos a agarrar com alguma dificuldade.- Casa cheia no Maracanã e grande ambienteBoa noite! O Flamengo, de Jorge Jesus, recebe o Independiente del Valle na 2.ª mão da Supertaça Sul-Americana, conhecida como Recopa. Depois do empate (2-2) no Equador, o atual campeão daquele continente tem a oportunidade de conquistar o quinto título pelo Mengão. O apito inicial está marcado para as 00h30 e aqui pode seguir tudo em direto!2.ª mão da Recopa (00h30)Diego Alves; Rafinha, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão e Gerson; De Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro; Gabriel BarbosaSuplentes:César, João Lucas, Thuler, Dantas, Renê, Piris da Mota, Thiago Maia, Diego, Michael, Pedro Rocha, Lincoln e VitinhoTreinador: Jorge JesusPinos; Preciado, Schunke, Segovia e Caicedo; Franco, Pellerano, Faravelli e Murillo; Sanchez e Gabriel TorresSuplentesTreinador: Miguel Angel RamirezFernando Rapallini