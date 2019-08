Flamengo dá importante passo rumo às meias-finais da Libertadores

O Flamengo, orientado por Jorge Jesus, derrotou o Internacional de Porto Alegre, por 2-0, e deu um importante passo rumo às meias-finais da Taça dos Libertadores.





Num estádio do Maracanã lotado, Bruno Henrique marcou os dois golos da formação carioca, já na segunda parte, para gáudio dos milhares de adeptos do 'mengão' presentes nas bancadas.A segunda mão dos quartos-de-final da competição disputa-se no próximo dia 29, em Porto Alegre.