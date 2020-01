Flamengo, sem Jorge Jesus, empata no arranque do campeonato estadual

O Flamengo, sem o treinador Jorge Jesus, que se encontrar a gozar um período de férias, empatou este sábado sem golos no reduto do Macaé, em dualo da primeira jornada do campeonato estadual de futebol do Rio de Janeiro, no Brasil.

Diante do Macae foi o técnico da formação de sub-20 dos campeões brasileiros Maurício Souza a orientar uma equipa muito desfalcada, sem os habituais titulares e suplentes.

Na próxima jornada, o Fla defronta o Vasco da Gama.