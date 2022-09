Florian Grillitsch assina pelo Ajax a custo zero

O Ajax, tricampeão da Liga Eredivisie, anunciou esta quinta-feira a contratação a custo zero do médio Florian Grillitsch por uma época, depois de o contrato que o ligava aos alemães do Hoffenheim ter expirado em julho.

O emblema tem ainda a opção de estender o vínculo por mais dois anos com o internacional austríaco de 27 anos, que atuou durante nove anos na Alemanha, os últimos cinco ao serviço do Hoffenheim, pelo qual fez 151 jogos e apontou oito golos.

Ainda na quarta-feira, o Ajax oficializou a chegada por empréstimo com opção de compra do argentino Lucas Ocampos, do Sevilha, para suprir a transferência do brasileiro Antony para o Manchester United, num negócio que rondou os 100 milhões de euros.

Em Amesterdão, o médio ofensivo vai partilhar balneário com o português Francisco Conceição - que também chegou esta temporada -, sob o comando de Alfred Schreuder, na tentativa de conquistar o quarto título consecutivo do campeonato holandês.