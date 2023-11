Foi um dos jogadores mais agressivos da história do futebol e agora dedica-se... à agricultura

Conhecido como um dos jogadores mais agressivos da história do futebol - chegou a levar um cartão amarelo aos 5 segundos -, o antigo médio Vinnie Jones descobriu uma nova novação: agora, aos 58 anos, é agricultor e observa... animais selvagens.E é caso para dizer que esta nova fase na vida de Jones, que em 1988 conquistou a Taça de Inglaterra ao serviço do Wimbledon FC, está a dar frutos. O ex-jogador até já conta com um programa na 'discovery+', onde é protagonista da série 'Vinnie Jones: In The Country' (em português, 'Vinnie Jones: No Campo').Refira-se que Vinnie Jones, ou 'Psicopata', como era conhecido dentro de campo, passou por clubes como Leeds, Sheffield United ou Chelsea. Ao longo da carreira, que terminou em 1999, disputou 184 jogos na Premier League. Foi ainda internacional pelo País de Gales em nove ocasiões, tendo feito a sua estreia em 1994.É caso para dizer que esta vida... dava um filme.