‘Fome’ de marketing: como o avançado McDonald passou a envergar Burger King na camisola

É certamente uma das histórias mais insólitas do fim de semana de futebol. Aconteceu na Costa Rica, um país no qual o futebol se voltou a disputar há duas semanas, onde no encontro principal da jornada um jogador foi 'obrigado' a entrar em campo com um apelido... 'adulterado'.





Falamos de Jonathan McDonald, uma das principais figuras do Alajuelense, que no duelo com o Deportivo Saprissa foi lançado a jogo com o nome de 'Burger King' na camisola. Tudo por que o patrocinador da sua equipa é precisamente esta última conhecida cadeia de 'fast food', que decidiu desta forma inusitada fazer publicidade a si mesma e, por outro lado, 'esconder' o nome de uma empresa rival. Não sabemos o que terá achado McDonald (o jogador!) de tudo isto, mas a verdade é que o tema deu bastante que falar no país centro-americano.Se a moda pega...