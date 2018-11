Football Leaks: Empréstimo de Falcão ao United meteu um particular "fantasma" de milhões

O Manchester United pagou 4,5 milhões de euros ao Monaco pela realização de um encontro particular... que nunca existiu, no âmbito da transferência por empréstimo de Radamel Falcão para Old Trafford, em 2014/15. A informação é revelada pelo Football Leaks, que dá conta de que foram assinados dois contratos no dia em que o negócio ficou selado.Na altura, os red devils pretendiam pagar 4 dos 10 milhões da totalidade da cedência por objetivos - dependentes da classificação da equipa entre os quatro primeiros da Premier League. Ora, como a Ligue 1 proíbe semelhantes cláusulas, os dois clubes deram a volta e, além dos 6 milhões do contrato de empréstimo, foi assinado um segundo documento com o tal particular "fantasma" no valor de 4,5 M€