«Foram os 45 minutos mais longos da minha vida»: jogadores relatam o terror vivido na Argentina

Sucedem-se os relatos de terror sobre o que sucedeu no jogo entre o Gimnasia La Plata e o Boca Juniors, que resultou na morte de um adepto e vários feridos."Foram os 45 minutos mais longos da minha vida até que encontrei a minha família. Saltei para as bancadas, não sei o que fiz mais até que encontrei os meus entes queridos e foi um alívio. O meu pai é médico e assistiu várias pessoas nas bancadas", relatou Franco Soldano, avançado do Gimnasia La Plata.Nicolás Contí também descreveu esses momentos de pânico. "Quando percebi que as pessoas estavam a saltar da bancada comecei a sentir o gás. Pensei logo na minha família. Logo a seguir começou a aparecer gente de todo o lado. Tentei sair e não podia. A minha mãe esteve a um ponto de desmaiar em campo. Erik Ramírez aproximou-se e salvou a minha velha", referiu."Tenho um filho de dois anos e meio e ele não conseguia respirar. Quando o levei para o balneário fui-me abaixo... Vê-lo tão mal doeu-me muito. Imagino o que sentiram as outras pessoas que também passaram mal", disse por sua vez o defesa Leonardo Morales.