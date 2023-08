Forma física de Eto'o em jogo solidário dá que falar nas redes sociais

Samuel Eto'o hoy en un partido benéfico pic.twitter.com/kx3aiakzi1 — Mancuer (@Mancuer91) August 5, 2023

Conhecido pela sua velocidade e agilidade durante os tempos áureos enquanto jogador, Samuel Eto'o sempre foi um dos avançados mais 'mortíferos' do mundo do futebol. No entanto, nos últimos dias, o camaronês tem estado em destaque nas redes sociais por outros motivos: enquanto participava no 'Game4Ukraine', um jogo solidário de apoio à Ucrânia, Eto'o foi fotografado de um ângulo que acabou por não o favorecer, e que levou alguns adeptos a notarem o excesso de peso do antigo jogador.Refira-se que atualmente, aos 42 anos, Samuel Eto'o é o presidente da federação camaronesa de futebol.