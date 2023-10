Fortaleza de Tobias Figueiredo vence Corinthians e apura-se para a final da Taça Sul-Americana

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fortaleza Esporte Clube (@fortalezaec)

Depois de um empate fora (1-1) no duelo da 1.ª mão, o Fortaleza, onde joga o central português Tobias Figueiredo, recebeu e venceu o Corinthians, por 2-0, na madrugada portuguesa desta quarta-feira, garantindo o apuramento para a final da Taça Sul-Americana.O defesa formado no Sporting viu todo o jogo a partir do banco, mas no final também fez a festa graças aos golos de Yago Pikachu (49') e Tinga (55').A equipa nordestina aguarda, agora, pelo adversário da final, que vai sair da eliminatória entre o Defensa y Justicia, da Argentina, e a Liga de Quito, do Equador. O outro finalista da Taça Sul-Americana, a segunda prova de clubes mais importante da CONMEBOL, será conhecido na próxima madrugada, sendo que no duelo da 1.ª mão, no seu reduto, os equatorianos venceram por 3-0.Recorde-se que o vencedor desta competição vai defrontar o vencedor da atual edição da Liga Europa, na Club Challenge. Esta competição intercontinental, organizada em conjunto pela UEFA e a CONMEBOL, teve o tiro de partida no último verão e essa primeira edição sorriu ao Sevilha, após triunfo sobre o Independiente del Valle.