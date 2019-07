Foto de Pogba analisada ao pormenor e recados de Solskjaer para Raiola

Pogba está com o Manchester United na Austrália com a possível transferência para o Real Madrid na ordem do dia. Solskjaer, treinador da equipa inglesa, deixou um recado ao empresário Mino Raiola, e todas as atitudes do jogador estão a ser analisadas ao pormenor.A imprensa inglesa referiu que o francês já mostra grande distanciamento dos red devils, dando destaque a uma imagem em que o médio se mostra separado do grupo enquanto o treinador dava uma palestra.Solskjaer, por sua vez, mostrou alguma indignação face ao comportamento de Raiola. "Os representantes falam a toda a hora. Não temos ofertas de qualquer clube", referiu, fazendo logo depois elogios ao futebolista."Isto é tudo o que posso dizer sobre o assunto. Há uma agenda contra Paul, ele é um dos melhores, o melhor. Um grande profissional, nunca houve qualquer problema e ele tem um coração de ouro."