FPF publicou esta imagem de Ronaldo pouco depois de Messi vencer o FIFA The Best

Todos os prémios da gala da FIFA



Poucos minutos após Lionel Messi ser eleito o melhor do Mundo para a FIFA , a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) publicou no Twitter uma imagem de Cristiano Ronaldo, onde diz que CR7 é 'The Best ever' (o melhor de sempre). Também Miguel Paixão, amigo de longa data da estrela da Juventus, saiu em sua defesa.O capitão da Seleção Nacional ficou em terceiro lugar no FIFA The Best , através de Van Dijk e Lionel Messi. Saiba AQUI quem votou em quem.Refira-se que também Ronaldo deixou uma mensagem nas redes sociais após a escolha do argentino para melhor do Mundo.