França supera País de Gales em jogo marcado pelo regresso de Benzema... com penálti falhado

Terceira e última adversária de Portugal no Euro'2020, depois dos jogos com Hungria e Alemanha, a França iniciou da melhor forma esta curta ronda de jogos de preparação, ao bater esta quarta-feira a congénere do País de Gales por 3-0, num jogo disputado na Allianz Riviera, em Nice.





Num jogo que estava desde logo marcado por regresso de Karim Benzema, a turma gaulesa convenceu e despachou os galeses com golos de Kylian Mbappé (34'), Antonie Griezmann (47') e Ousmane Dembélé (79'), isto numa partida que ficou desde cedo algo desequilibrada, por conta do cartão vermelho exibido a Neco Williams. Uma expulsão, que refira-se, deu origem a um penálti que Karim Benzema acabou por desperdiçar.Curiosamente, apesar de não jogar pela França desde 2015, Benzema falhou o terceiro penálti consecutivo pela sua seleção, depois de ter também falhado dois em 2014, primeiro no Mundial'2014, diante da Suíça, e depois com a Suécia. Não houve duas sem três...Cumprido este encontro de preparação, a França volta à ação na próxima terça-feira, para defrontar a Bulgária, uma semana antes de entrar em cena no Europeu, para defrontar a Alemanha, às 20 horas de dia 15. A 19 joga com a Hungria e a 23 defronta Portugal.: Hugo Lloris; Benjamin Pavard (Koundé 46'), Raphael Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez (Digne 46'); Paul Pogba (Coman 63'), Corentin Tolisso (Sissoko 63'), Adrien Rabiot; Antoine Griezmann (Ben Yedder 84'), Karim Benzema, Kylian Mbappé (Dembelé 74'.