France Football cria prémio Lev Yashin para o melhor guarda-redes do mundo

A France Football criou um troféu só para guarda-redes, com o nome do mítico Lev Yashin, e o galardão será entregue já este ano, em dezembro, na habitual gala da publicação, anunciou esta quinta-feira a revista gaulesa.Na lista de galardões da France Football, o prémio Yashin junta-se à Bola de Ouro masculina, Bola de Ouro feminina e ao troféu Kopa, para o melhor jogador com menos de 21 anos.Lev Yashin, que defendeu as redes do Dínamo Moscovo e da União Soviética nas décadas de 50 e 60, foi o único guardião a vencer a Bola de Ouro da France Football, tendo arrecadado o troféu em 1963.Yashin, que faleceu em 1990, com apenas 60 anos, ficou conhecido como o 'aranha negra' e é, ainda hoje, apontado como um dos melhores guarda-redes da história do futebol.Os 10 finalistas serão conhecidos em 21 de outubro e o prémio será entregue em 2 de dezembro, numa cerimónia, em Paris.