Francisco Chaló causa sensação na Argélia

Começou em junho do ano passado a primeira aventura além-fronteiras do técnico português Francisco Chaló. Na altura, deixou o Leixões e rumou ao norte africano para defender as cores do Paradou Athletic Club. Nestes dias, o experiente treinador português já conquistou o futebol argelino, sendo, por entre diversas dificuldades, 5º classificado da Liga local.E, por falar em dificuldades, há que expor os diversos obstáculos com os quais Chaló se tem debatido nesta etapa da sua carreira. Paradou AC, clube recente, fundado em 1994, situa-se na capital, Argel, mas como coletividade ainda jovem, não tem praticamente adeptos, numa cidade onde existem mais dois clubes: o USM Alger e o MC Alger, atuais 1º e 4º classificados da prova, respetivamente, e que são os clubes com mais adeptos do país! Para além disto, a equipa orientada pelo treinador, de 54 anos, não tem estádio para jogar! Disputa os seus jogos caseiros sempre em casa emprestada, a do rival USM Alger. Caricato…A política do clube é exclusivamente de formação, isto é, não há contratações, na equipa principal jogam apenas jogadores oriundos das camadas jovens do Paradou AC. A consequência é a de ter um plantel composto com uma média de idades de 21 anos, onde a maioria se encontra em ano de estreia na Primeira Liga e os restantes no seu segundo ano primodivisionário.Com um total de 25 golos marcados, os comandados de Francisco Chaló são o segundo melhor ataque, apenas atrás do líder USM Alger. Um aparte: sendo um emblema de pequena dimensão, o Paradou AC chega ao fim de 20 jornadas com um penálti marcado a seu favor e um bom punhado contra…A valorização do futebol praticado tem conquistado a crítica e a imprensa apelida o Paradou AC de "petit club" que pratica o futebol mais atual do país. Mais, em crónicas locais recentes, há mesmo quem escreva "tiki taka" para caracterizar o estilo de jogo montado por Chaló.Nesta ordem de coisas, é natural que haja valorização individual dos jogadores. Esta semana, o médio Hichem Boudaoui recebeu o prémio de melhor jogador jovem da Primeira Liga na última edição da Bola de Ouro da Argélia. No plantel também se encontra o melhor marcador do campeonato: Nadji, com 14 golos, sem esquecer o aumento exponencial do número de atletas convocados à seleção sub-21 e olímpica da Argélia.Num clube onde o objetivo da equipa principal passa pela manutenção na principal prova do futebol argelino, o atual 5º posto do Paradou AC causa espanto. O 2º e 3º lugares estão a apenas um ponto do seu alcance, o 2º a cinco, já a linha de água, que seria, em teoria, a preocupação na projeção desta temporada, já está lá atrás, a uns remotos 12 pontos de distância. O orçamento é inferior pelo menos 10 vezes aos demais adversários. Na Taça, o Paradou AC ainda está em prova. Vai disputar os quartos-de-final frente ao JSM Béjaïa.Contas feitas, Francisco Chaló tem realizado um trabalho notável na sua primeira época a treinar no estrangeiro, ao serviço de um clube com claras necessidades de mudanças organizacionais, batalha que o treinador natural de Ermesinde tem travado acerrimamente. Em Portugal, Chaló dispensa apresentações, na Argélia também parece ser cada vez mais assim.