Francisco Chaló de volta à Argélia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Francisco Chaló, de 58 anos, está de regresso ao Paradou, emblema da Argélia por ele orientado entre 2018 e 2020.O vínculo contratual com o atual 5º classificado (a seis pontos do líder Bélouizdad) do campeonato argelino é válido até ao final da temporada (faltam cinco jornadas), existindo a possibilidade de o mesmo ser ampliado.