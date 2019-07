Francisco Chaló renova pelo Paradou AC

Francisco Chaló vai continuar a treinar na Argélia. O treinador português chegou a acordo para renovar contrato, por mais uma temporada, com o Paradou AC.Depois do histórico 3.º lugar alcançado em 2018/19, Francisco Chaló foi convidado a ficar no emblema de Argel e até já seguiu com a equipa para o estágio de pré-época que se está a realizar na Eslovénia. Na noite de ontem, somou um triunfo, por 3-1, sobre o Al-Ettifaq da Arábia Saudita.A estreia em 2019/20 será para a Liga dos Campeões (CAF) e está marcada para 9 de agosto. O adversário é o CI Kamsar, da Guiné-Conacri.Com Francisco Chaló prosseguem na Argélia dois adjuntos portugueses: Miguel França e André Mota.