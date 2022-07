Francisco Conceição estreou-se pelo Ajax na vitória sobre o Shakhtar Donetsk

Francisco Conceição cumpriu esta terça-feira, no particular frente aos ucranianos do Shakhtar Donetsk, os primeiros minutos com a camisola do Ajax. O jovem extremo português, contratado pelos holandeses ao FC Porto neste mercado de transferências, começou o encontro no banco de suplentes, mas ainda foi a tempo de ser opção Alfred Schreuder. O antigo jogador formado no Sporting, no Padroense e nos dragões entrou aos 77 minutos, quando o marcador estava com um 2-1 favorável aos de Amesterdão, tendo substituído o experiente Davy Klaassen e visto de perto Mohammed Kudus fazer o 3-1 final.