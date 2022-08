Francisco Conceição pode estrear-se no Ajax

O pontapé de saída da Eredivisie, que nesta edição contará com sete portugueses, foi ontem dado no empate sem golos entre o Heerenveen e o Sparta Roterdão, mas os principais encontros da primeira jornada estão reservados para hoje. Desde já, o Ajax de Francisco Conceição - o ex-portista poderá estrear-se oficialmente pelo tricampeão holandês - estará à prova na visita ao Fortuna Sittard de Ivo Pinto. Mais tarde, o PSV recebe o Emmen de Rui Mendes, num sábado que contará ainda com o duelo entre o Cambuur do ex-sportinguista João Virgínia diante do Excelsior e o embate do Waalwijk de Joel Pereira com o Utrecht.