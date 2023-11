Frank Lampard: «Estava desesperado por contratar Bellingham mas o Chelsea rejeitou»

Jude Bellingham tem sido o jogador em maior destaque no Real Madrid desde o início da época. Frank Lampard não escondeu, em conversa no podcast de Obi Mikel, que queria ter contratado o vencedor do Prémio Kopa na sua primeira passagem pelo Chelsea enquanto treinador entre 2019 e 2021."Quando treinava o Chelsea estava desesperado por trazer o Bellingham. Mas não conseguimos. Eles rejeitaram a ideia de pagar 20 milhões de libras [cerca de 23 milhões de euros] por alguém com a sua idade", confessou no podcast ‘The Obi One’, citado depois pelo jornal ‘AS’.