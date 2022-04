Freddy Rincón foi submetido a cirurgia de quase três horas e continua em estado crítico

Freddy Rincón continua em estado crítico, depois de ter sido submetido a uma cirurgia que se prolongou por 2 horas e 45 minutos, na sequência do acidente de viação e do grave traumatismo cranioencefálico que sofreu ontem, na Colômbia.O médico Laureano Quintero, que liderou o procedimento, fala em "prognóstico reservado" e pediu que se respeite a privacidade do antigo futebolista, de 55 anos, que vai ficar sob apertada vigilância nas próximas 72 horas. "A sua condição é muito crítica, o prognóstico é reservado. Insistimos, trata-se de uma condição crítica, mas continuaremos a fazer tudo o que for necessário."O carro em que seguia o antigo jogador do Real Madrid, Corinthians, Palmeiras, Nápoles, entre outros, chocou contra um autocarro num cruzamento, depois de passar um sinal vermelho. Outras três pessoas seguiam na viatura e ainda não se sabe se era Rincón quem estava ao volante.Foi aberta uma investigação por parte das autoridades locais.